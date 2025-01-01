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Звезда Полярная Звезда Полярная
г. Петрозаводск, проезд Алексея Афанасьева, д.3
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+7 (931) 703-77-07
+7 (931) 703-77-07
г. Петрозаводск, проезд Алексея Афанасьева, д.3
Пн-Пт: 9:30-18:30 Cб-Вс: Выходной
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ТЫКОВКА Pumpkin&Clew
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ALIZE
Alize Baby wool
Alize Bella 100
Alize Cotton baby soft
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Каталог товаров
ПУХ НОРКИ
Пух норки (синяя этикетка)
Пух норки DaBai
Пух норки (с флагом)
АНГОРА
Однотонная
Секционного окрашивания
С люрексом и микропайетками
КАШЕМИР
Кашемир Cashmere Ronghuang
Кашемир 6+6 Mongolian Cashmere
МОХЕР
МЕРИНОС
ТЫКОВКА Pumpkin&amp;Clew
ПЕХОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
Буклированная
ALIZE
Alize Baby wool
Alize Bella 100
Alize Cotton baby soft
GAZZAL
GAZZAL GIZA
Пайетки, люрекс, узелковая пряжа
Крупные пайетки
Мелкие пайетки
Люрекс
Сток пряжа
АКСЕССУАРЫ
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Вопрос - ответ
Блог
Компания
Новости
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