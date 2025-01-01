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Звезда Полярная
г. Петрозаводск, проезд Алексея Афанасьева, д.3
sale@zvezda-yarn.ru
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+7 (931) 703-77-07
+7 (931) 703-77-07
г. Петрозаводск, проезд Алексея Афанасьева, д.3
Пн-Пт: 9:30-18:30 Cб-Вс: Выходной
sale@zvezda-yarn.ru
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Каталог товаров
ПУХ НОРКИ
Пух норки (синяя этикетка)
Пух норки DaBai
Пух норки (с флагом)
АНГОРА
Однотонная
Секционного окрашивания
С люрексом и микропайетками
КАШЕМИР
Кашемир Cashmere Ronghuang
Кашемир 6+6 Mongolian Cashmere
МОХЕР
МЕРИНОС
ТЫКОВКА Pumpkin&Clew
ПЕХОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
Буклированная
ALIZE
Alize Baby wool
Alize Bella 100
Alize Cotton baby soft
GAZZAL
GAZZAL GIZA
Пайетки, люрекс, узелковая пряжа
Крупные пайетки
Мелкие пайетки
Люрекс
Сток пряжа
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...
Каталог товаров
ПУХ НОРКИ
Пух норки (синяя этикетка)
Пух норки DaBai
Пух норки (с флагом)
АНГОРА
Однотонная
Секционного окрашивания
С люрексом и микропайетками
КАШЕМИР
Кашемир Cashmere Ronghuang
Кашемир 6+6 Mongolian Cashmere
МОХЕР
МЕРИНОС
ТЫКОВКА Pumpkin&Clew
ПЕХОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
Буклированная
ALIZE
Alize Baby wool
Alize Bella 100
Alize Cotton baby soft
GAZZAL
GAZZAL GIZA
Пайетки, люрекс, узелковая пряжа
Крупные пайетки
Мелкие пайетки
Люрекс
Сток пряжа
АКСЕССУАРЫ
Спицы
Моталки для пряжи
Ножницы
Средства для ВТО
Шнуроплеты
Другие аксессуары
Акции
Оплата | Доставка
Условия оплаты
Условия доставки
Условия возврата
Помощь
Помощь покупателю
Вопрос - ответ
Блог
Компания
Новости
Отзывы
Политика конфиденциальности
Контакты